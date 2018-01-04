扮蜘蛛人拍極限照 男大生攀牆摔死

2018-01-04

〔記者陳冠備／彰化報導〕大葉大學昨晚驚傳學生墜樓身亡意外！30歲李姓馬來西亞籍大四生疑似想學網紅拍攝極限照片，昨天下午近6點被發現全身穿著深色蜘蛛裝，墜落在宿舍大樓外水泥地，已經無呼吸、心跳，送醫後仍不治。有學生表示，李生平常愛裝扮蜘蛛人，下午上課時說要先去拍照，未料發生憾事。

平時愛cosplay蜘蛛人

據校內學生表示，李生平時有cosplay蜘蛛人的習慣，除了會模仿蜘蛛人的攀爬動作，有時也會穿著蜘蛛人裝上課；同寢室學生表示，案發前李生穿著蜘蛛人裝扮說要去拍照，下午5點半聽到學校有人墜樓，未料竟是他傳出憾事，嚇了一跳。

彰化縣消防局大村消防隊表示，獲報後到場發現，李生全身都穿蜘蛛人衣服，身體卡在宿舍外牆旁的水溝與水泥地之間，救護人員掀開李生頭套檢查發現，頭顱與臉部失血嚴重，已無生命跡象，緊急送醫仍不治。

警方昨晚到場蒐證，在宿舍5樓頂樓發現李生的手機與一副裝有自拍器的腳架，初步研判，李生可能想學網紅拍攝極限照片，又或是想從頂樓徒手攀爬而下時失足墜落，頭部又重擊地面，造成失血過多不治；員林分局偵查隊長詹廷育說，案發第一時間並無人目擊李生墜樓，是事後才有學生發現李生倒臥血泊，會持續訪查釐清。

大葉大學聯絡家屬來台

大葉大學學務長黃娟娟說，校方對發生此事感到遺憾，但過去不曾發現李生有攀牆等危險動作，校內也禁止跑酷等危險活動，這次李生的意外事件原因，有待檢警調查釐清，校方晚間已聯繫上李生姊姊，將全力協助家屬來台善後，並對校內師生展開悲傷輔導。

玩極限跑酷運動 需顧安全

明道大學休閒保健系老師葉為谷表示，從事極限跑酷運動的人喜愛追求刺激感，而省略安全措施，在此之前運動員一定要有足夠的肌耐力、體力跟協調性，從事攀岩的人更須注意空間距離，別勉強拿生命開玩笑。