除魔、護家人 女大生慘遭神棍性侵墮胎 崩潰送醫

2018-01-04

〔記者楊國文／台北報導〕桃園已婚男子黃睿平自稱有法力，認識篤信鬼神的婦人後，因覬覦婦人就讀大學女兒的美色，謊稱全家遭惡鬼纏身，女大生需協助他靈修「開天眼」才能除魔，女大生為保護家人配合作法，竟遭黃男7度性侵，還因作法時精神崩潰送醫。高等法院斥責黃男利用「宗教性侵」手法犯案，造成被害人墮胎休學，昨依強制性交等罪重判12年徒刑。

此案因事證明確，高等法院審理採「速審速結」，僅2個月即宣判。在押的黃睿平（35歲）未出庭聆判。

月內2度喪親 母求助神棍收惡鬼

判決指出，被害人母親經人介紹認識黃睿平（原名黃浩證），黃男聲稱她家遭人下咒，需作法驅邪，她不以為意，沒想到1個月內有2名親人相繼離世，她才求助黃男幫忙收服惡鬼。

2013年10月16日，黃男先在神壇升壇作法，接著到被害人住處，黃男面露難色指其家中惡鬼法力高強，而年輕貌美的女大生是「有法力的乩身」，須由她相助才能擊敗惡鬼，並指示作法時旁人應迴避，僅留下黃男與女大生。

女失控尖叫 被神棍綁客廳椅子上

黃男要求女大生脫衣，並恫嚇她須幫忙「開天眼」，不然全家恐遭不測。她原本不從，但黃男不斷以鬼神之說恐嚇她，她最後被說服躺在沙發上，黃男就在她身上畫符，並將她強制猥褻得逞。

隔天上午，黃男要求被害人繼續昨天未完的「開天眼」儀式，但這次她抵死不從，黃男竟對她強制猥褻；過程中，女大生因遭黃男鬼神之說恐嚇及猥褻引發精神失控、尖叫，黃男惟恐東窗事發，以童軍繩將她綁在客廳椅子上。

事後，女大生因持續作惡夢而精神不佳，黃男佯稱她未配合作法，導致惡鬼纏身，且2人是「三世夫妻」，需和他靈修，否則家人會不利，騙她回住處、摩鐵等地7度性侵。

審理時，被害人說，因是「宗教儀式」，以為不是性侵，才一再相信黃男；黃辯稱2人是合意性交，但法官不採信。