專家說法：滿足性癖好 長期成病態

2018-01-04

〔記者王駿杰／新竹報導〕心理專家指出，「美腿控」的偷拍心態可分為「一般性好奇」與「長期性精神病狀」，無論是哪種類型，動機大都是為了滿足性癖好、性想像，屬於一種嘗試性行為。

台灣心理健康與諮商專業發展協會常務監事何宇欣分析，一般性好奇的偷拍者，通常只是出自新鮮、好玩的心態，認為將偷拍照片上傳網路可獲得關注與話題性；而長期性精神病狀的偷拍者，內心則重於自我想像，藉由被拍攝者的手部、臀部、腿部等身體特定部位達到對性的擴大想像，以滿足性興奮或心靈，且習慣成自然。