新竹「美腿控」出沒 偷拍PO網 評論身材

2018-01-04

秘密社團 連底褲都不放過

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹美腿拉警報！新竹地區近期吹起偷拍歪風，不少戀足偷拍狂成立「美腿控」秘密社團，只要看見腿形白皙漂亮或穿著緊身絲襪的女性就伺機拍攝，連底褲都不放過，再上傳網路供人比較、討論；警方已掌握特定對象，展開蒐證，調查有無不法。

警掌握特定對象 蒐證調查有無不法

警方表示，一般街頭屬公眾場合，拿手機攝影並不違法，但若以偷拍手法侵犯隱私如裙底風光，或將照片散布於網路，就會觸犯刑法妨害秘密罪，最重可判刑5年，且非告訴乃論，無須受害者指控，警方就可主動偵辦。

攝狼鎖定新竹火車站周邊找對象

記者調查發現，這群專獵美腿的「美腿控」出沒新竹火車站周邊、街頭道路、超商、速食店，身材擁有曲線，穿短褲、短裙、絲襪、長靴或ＯＬ套裝的女性，都可能淪為鏡頭下的受害者，有些女性甚至走路、在超商櫃台結帳時，就被鎖定偷拍。

記者發現，「美腿控」多半以智慧型手機作為偷拍工具，得手後，將照片上傳臉書或網路秘密社團，這些秘密社團的成員達上千人，除了相互比較偷拍技術，並對被偷拍的女性身材品頭論足，滿足窺視慾。

著短褲、絲襪、長靴、OL套裝皆攝獵

近來「美腿控」作風越來越大膽，從定點拍攝變成一路尾隨，甚至騎機車等紅燈時也用手機偷拍身旁女性機車騎士，連女騎士跨坐機車瞬間露出的裙底風光也不放過，有些無良的「美腿控」還會將遭偷拍的女性面容曝光，只為引起討論話題。

警方表示，大部分偷拍者一貫的手法是鎖定目標後假借講電話或發簡訊趁機偷拍，或將手機拿在手上，故作輕鬆進行偷拍，若目標採坐姿，則會伺機調整手機鏡頭角度拍攝。