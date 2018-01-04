《詐保逆轉》最貴黃金斷臂 判賠5千萬

2018-01-04

在中國遇搶 斷臂不見 無人目擊

〔記者項程鎮、廖千瑩／台北報導〕台商顏金來向保險公司投保壽險等多項保險，被認定到中國談生意時遭搶劫，因緊抓手提包被歹徒揮刀砍斷左手臂，雖然全案有若干疑點，比如他財務出狀況、被砍的斷臂消失無蹤、颱風期間仍手拿錢包獨自外出、無人目擊搶劫只看他獨自一人等，但最高法院認定顏男非詐保，判決保險公司應理賠2658萬餘元保險金，加上9年、年利率10%利息，總計須給付超過5000萬元確定；顏男為國內斷臂理賠成功總金額最高案例。

判決指出，顏男夫婦從1990年起，陸續向南山人壽、台灣產物保險兩家公司投保終身壽險、養老壽險、傷害險、團體保險或旅行平安保險等多項保險。2008年8月，60歲顏男到中國廣東省東莞市虎門鎮一家飯店談生意，隔天凌晨1時獨自走出飯店步行時，3名歹徒搶奪他左手上的手提包，將顏強壓在路樹樹幹上，顏抓著裝現金的手提包不放，歹徒持刀砍斷他的左前臂，搶走皮包。

顏男稱因驚嚇過度倒地，隨即爬起，找不到斷臂，趕緊到附近醫院急救，並向中國公安報案。公安返回案發地也沒找到斷臂，致無法進行接植手術，同年9月返台休養，向南山人壽和台灣產險申請理賠金2658萬餘元。

一審認定自殘詐保

兩家保險公司主張顏男有財務危機，案發當天被搶過程不合常理，被砍後未向商家或路人求救，被砍傷痕不像他人所為，懷疑自殘詐保。

二審︰傷口不像自殘

一審台中地院採信保險公司見解，判顏男敗訴，二審採信法醫鑑定報告，認定顏男手臂有與斷面傷口垂直的刀傷痕，不像自己揮刀造成斷臂，事發時為凌晨1點、還有颱風來襲，現場無人目擊應屬常情，判2家保險公司須理賠2658萬又460元，加上利息須給付超過5千萬元；保險公司上訴，遭最高法院駁回確定。南山人壽總經理許妙靜與台灣產險發言人黃志傑均表示，尊重法院裁判。