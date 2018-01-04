《目前法令》身心障礙人士 未禁考照

2018-01-04

〔記者林良哲／彰化報導〕依據目前的法令，並無禁止身心障礙人士報考駕照，也未規定取得駕照後，不能開車上路，但因障礙程度不同，若已達嚴重程度者，其監護人可向法院聲請監護宣告，讓其成為限制行為能力人或是無行為能力人，無法開車上路。

依目前情況，一般身障人士也能取得駕照並開車上路，但如果使用自排車輛或特製車輛報考駕照，須將此資料記錄於駕照上，比較不會出問題，但對於思覺失調症患者來說，若是正常就醫、服藥，在平時生活起居上也和正常人沒有兩樣，依照目前的法律而言，並無限制其開車的規定。