飛車像恐攻衝進店 撞死按摩女 男客沒事

2018-01-04

〔記者張聰秋／彰化報導〕驚悚！高速飛車有如「自殺式攻擊」，男子直接衝撞店家輾死正在為客人服務的按摩女子。

41歲林姓男子昨天開車出門，整輛車如同自殺式的恐怖攻擊一般，高速闖紅燈後還加速撞進一家泰越健康舒壓會館，車子撞破鐵捲門繼續前衝15公尺才停住，來自中國的黃姓女按摩師首當其衝，被壓在車底送醫不治，因轎車只擦到按摩床，躺在床上的客人嚇出一身冷汗，幸運逃過一劫。

林男肇事喃喃自語

肇事的林男酒測值零，離婚沒有小孩，送醫院觀察時，時而喃喃自語，又不斷吼叫。警方調查發覺他不認識死者，甚至不知自己開車闖下大禍。林父告訴警方，兒子過去並無身心疾病就醫紀錄，但幾天前精神狀況不穩定，本來要將他送醫，沒想到晚了幾天就發生憾事。

林男昨天下午駕駛登記在母親名下的轎車，行經彰化芬園鄉彰南路四段和太平路口，車輛突然跨越分隔島闖紅燈衝入對向車道，在完全未煞車狀況下，直接撞進位於彰南路的泰越健康舒壓會館。

當時店內有3名按摩師，一人在2樓，兩人在1樓，來自中國的52歲黃女在1樓為客人按摩，因舒壓會館1樓鐵捲門當時拉下來，車子衝進店的瞬間根本沒人知道 ，轎車先撞破鐵捲門，黃女就站在按摩床與鐵捲門間來不及反應，被突如其來的撞擊撞倒輾壓，整個人被壓在車底下。

轎車接著擦撞按摩床，距離躺在按摩床上的男客人不到10公分，男客幸運逃過一劫，轎車最後撞到牆壁停住，其他女按摩師聽到轟然巨響，嚇得花容失色，回過神發現車子撞毀鐵捲門和牆壁，現場一片狼藉。眾人沒看見黃女蹤影，驚覺不妙，直到消防救護人員趕抵，才在車底下發現她，大家合力把黃女拉出送醫，但仍傷重不治。

按摩女剛買機票要回中國

警方初步了解，黃女丈夫已離世，在台沒小孩，黃女尚未取得身分證，3個月前為生活到這家按摩店當按摩師，每月約3萬元。黃女同事向警方表示，她最近才買了機票，計畫20天後回中國福建過年，竟遭遇橫禍。