獨子幫家計從軍 枉死酒駕男輪下

2018-01-04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕年僅19歲的林雲凱是家中獨子，為了幫忙家計，才在畢業後選擇投入待遇不錯的志願役，擔任陸軍運輸兵，希望每個月可以多領一點薪水貼補家用，沒想到他入伍僅3個多月，難得外出訪友卻遇上死劫，讓家屬至今難以相信，心中百般不捨，對於肇事者居然能夠交保更感到非常不滿。

入伍3月 難得訪友出意外

據悉，林雲凱的父親是一名鐵工，母親則在牙醫診所擔任護士，家境一般，他平常交友往來也非常單純，基隆一所中學機械科畢業後，沒多久就選擇擔任軍職，希望能幫忙減輕家計，如今竟因為一場意外與家人天人永隔。

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