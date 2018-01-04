害死女友冥婚獲原諒 懊悔後又酒駕撞死人

2018-01-04

〔記者吳昇儒、陳慰慈／綜合報導〕未婚的35歲男子李聖光前晚酒駕撞死現役軍人林雲凱，警方查出，李男已經是第2次酒駕害命，10年前他酒駕闖紅燈與汽車碰撞，害後座洪姓女友身亡，事後他與女友冥婚，並負起賠償責任，得到女友家屬原諒，逃過過失致死罪官司，但他未記取教訓，再度酒駕害死從軍幫助家計的孝子。

逃過過失致死罪官司

處分書中指出，97年4月18日晚間，當時24歲李男帶洪姓女友到新北市新莊區找朋友喝酒，一直喝到隔天清晨3點，他稍作休息後騎車載女友返家，途中在新北市中和區板南、連城路口，與何男駕駛的汽車發生碰撞，致洪女受到左側硬腦膜下出血等傷勢，自己全身也有多處擦、挫傷；警方對李抽血酒測，發現酒測值0.66毫克，訊後依公共危險、過失傷害等罪將他移送法辦。

經近一個月救治，洪女情況仍未好轉，同年5月17日不治，洪女的父親難忍悲痛，氣得到警察局對李男提告涉過失致死罪嫌；新北地檢署調查事故過程，認定李男酒駕、闖紅燈是洪女死亡主因，考量他自白犯行且深感悔悟，加上已與洪父達成和解，家屬也撤回告訴，並與洪女進行冥婚，予以職權不起訴處分。

李男酒駕部分，仍被檢方依法起訴並聲請簡易判決，法院審理後將他判處拘役59天，得易科罰金5萬9000元。

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