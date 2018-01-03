欠債遭押 祈禱遇臨檢…美夢成真

2018-01-03

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警方昨日凌晨在辛亥路、羅斯福路口攔檢，發現一輛車形跡可疑，正要攔查時，卻有一名男子突然跳車大喊自己遭綁架，員警聞言立刻控制車內另3名男子，經初步釐清，原來下車求救的陳男疑與人有債務糾紛，因而被該3名男子從台中押上車，準備載往花蓮，所幸路經台北時就被員警攔檢發現；警詢後將3嫌依妨害自由等罪嫌送辦。

從台中押往花蓮 台北遇「救星」

被押的61歲陳男供稱，自己是成衣批發商，在台中某餐廳內遭54歲蔡姓男子押走，除被毆打及強取身上2萬9千元現金外，還被迫開立300萬元本票及至ATM提款12萬元，最後蔡男等人還打算載他到花蓮找友人借款，他在車上就一路祈禱，希望能碰上警方臨檢，「否則被載到花蓮就沒命了」，幸好最後真的在台北市巧遇警方路檢。

當時陳男見到「救星」前來攔查，立刻開門下車衝向員警，並慌張哭喊：「他給我綁架啦！拜託一下！我求你啦！」甚至還急得向員警下跪，執行路檢的大安分局警備隊員警以為真是綁架案，立刻將車上3人控制住，車上蔡男先是一臉錯愕，隨即大笑向員警表示：「這車還是他的咧（指車是陳男的）！」

蔡男供稱，因陳男欠他100萬元，所以他才與友人載陳男至台北提款還債，不是綁架；但因蔡承認有掌摑陳男3下，警方也從3人身上搜出12萬元及陳男提款卡等證物，警詢後仍將3人依妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。