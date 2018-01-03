不被祝福的速食愛情 阿兵哥10年後被控性侵

2018-01-03

女學生私奔產子 不嫁他

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕李姓男子10年前當兵時帶著從高中畢業典禮逃家的女學生小雨（化名）私奔，一陣雲雨後珠胎暗結，阿兵哥想負責，但小雨年紀小不肯嫁，於是生下孩子，但10年後她卻到地檢署控訴當時遭連續性侵產子，新竹檢方偵辦後還原整件事始末，認定當時兩人是一段不被祝福的速食愛情，日前將全案不起訴偵結。

女：只給9千元 不再聞問

小雨指控，李男於97年6月間在網路上結識當時才17歲的她，幾天後兩人約定在她高中畢業典禮結束後在新竹火車站見面，並入住附近某旅館，當晚她就遭性侵。隔天離開旅館後共乘火車至台中火車站，入住站前某旅館的2天內，她遭連續性侵4次，事後她發覺懷孕，李男雖說會負責，然迄今僅給9千元即不聞不問，她憤而控告李男性侵。

李男喊冤表示，先透過網路與小雨交往半年以上，兩人交往1年多，期間發生多次性行為，早期是在新竹找旅館過夜，後來在小雨的台北租屋處嘿咻，兩人算同居，他當兵放假常往那裡跑。

男：曾與父母去提親

李男稱，跟小雨住了幾次旅館後才發生性行為，是因為後來她自己同意，說可以試看看，但要他溫柔一點，他才碰她，每次小雨都跟她父母編理由說要去同學家過夜，後來生下小孩有跟他講，他跟小雨說要一起面對，他父母還到小雨家提過親，但因理念不合沒有結成，他退伍後有匯錢給小雨照顧小孩，事後小雨傳簡訊說「小孩永遠不是他的」，要他不要再聯絡或打擾她。

檢方調查，小雨在案發後事隔10年才向檢方提告，其陳述內容是否與事實相符，已然啟人疑竇，且當時在多處旅館遭性侵的小雨，隨時可在離開旅館時嘗試報警或尋求外力協助，顯然可疑。

檢方還原案情 不起訴

小雨父母作證說，97年6月小雨高中畢業典禮當天沒有回家，他們去派出所報失蹤，隔幾天女兒自己回來，問她去哪裡都不說，後來才知道懷孕，當時李男跟他父母上門說要結婚，他們不同意，覺得女兒養那麼大還在念書，而且女兒也還不想結婚。這件事對他們打擊很大，後來孫子也是他們自己帶大。