錄影內衣小模吸毒暴斃 供毒男見死不救重判

2018-01-03

〔記者王定傳／新北報導〕男子陳政堰前年邀約簡姓內衣小模外出，連續4天提供安非他命、海洛因等毒品給簡女吸食，疑因此致簡女吸毒過量，在汽車後座痛苦翻滾、淒厲哀號，陳男竟不以為意，只顧拿手機錄影傳給友人觀賞，直到簡女暴斃，才驚覺不妙並求助友人，但簡女已回天乏術；新北地院依違反藥事法「轉讓禁藥致死罪」將陳男判刑7年4個月，可上訴。

判刑7年4月

檢警調查，2016年5月3日中午，陳男開車載剛認識的簡女出遊，從3日到5日間不斷提供安毒給她吸食，到6日凌晨還加碼供應海洛因，幾小時後陳男載著簡女到國道基隆交流道附近，準備讓她下車自行返家，但簡女開始有掀衣等異常動作，陳男認為不對勁，又命她上車，不久簡女陸續出現咆哮及四肢顫動等異常反應。

陳男未當一回事，顧著拿手機錄影傳給友人看，打算等簡女清醒後予以嘲笑，殊不知簡女身體已不堪負荷，隔日凌晨因海洛因、安非他命等多重藥物中毒休克死亡，陳男才趕緊打給友人求救：「我車上載一個女的，已經死了！」透過友人報警處理。

合議庭認定，簡女生前雖長期吸毒，但若當時沒有濫用海洛因、安非他命，仍可能存活，陳男明知毒品危害性，這段期間又跟簡女在一起，可分辨其氣色及精神狀況逐漸變差，應可預見簡女在短時間內高頻率吸毒可能致死，顯有過失。