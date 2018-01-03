養兒防老契約有效 牙醫判付母「栽培金」2920萬

2018-01-03

單親媽舉債2千萬 供2兒唸牙科

〔記者楊國文／台北報導〕羅姓婦人舉債2000多萬元，栽培2個兒子成為牙醫師，唯恐2子日後不願扶養她，20年前簽訂協議書，要2人開設診所後，須付她「栽培金」供她養老；經營牙醫診所的朱家二兒子，認為母親扶養他以金錢衡量，已違反公序良俗而無效，但最高法院依協議書內容，並計算朱男10多年來收入，昨判朱男應支付母親扶養費2233萬元，加上多年來利息約687萬元，共2920萬元確定。

長子和解 次子部分昨判決定讞

羅婦生長於醫生世家，家境富裕，30年前出資在新竹地區開設牙醫診所，由丈夫經營。羅婦與丈夫離婚後，將希望放在2個兒子身上，並舉債2000多萬元供他們順利完成牙醫系學業，成為牙醫師，後來均自行開業。

羅婦擔心日後兒子不願扶養她，於86年間和已成年的2個兒子簽訂協議書，議定扶養方式，要求日後成為執業牙醫師後，要以執業收入純利的6成按月攤還她5000萬元，長子多年前已先和羅婦達成和解。98年間，羅婦認為二兒子朱男已開設牙醫診所，收入優渥，月收入達250萬元以上，要求支付她2500萬元。

40歲朱男主張，母親和他簽訂協議書時，他只是20歲的牙醫系二年級學生，母親竟約定將扶養他的時間、心力換算成金錢，已違反公序良俗，應屬無效。

判決金額 包括累積利息687萬

此外，他畢業之後在母親的牙醫診所執業多年，已替母親賺進3000多萬元，應算清償完畢。

朱男並指出，法院若認為他應支付母親相關款項，應將他按月支付其母扶養費2萬元、墊付母親的牙科診所員工薪資等予以扣除。

高等法院更一審認為，羅婦和二兒子簽訂協議書時，他已成年，且他的收入優渥，羅婦的要求並未影響其生活，不採信二兒子說詞，依協議書內容規定，並計算10多年來他的收入，判他共應支付母親的扶養費2233萬元，並加計多年來利息約687萬多元，共2920萬元。朱男不服上訴，最高法院昨駁回上訴，全案確定。