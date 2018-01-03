留言要去跨年… 單親媽帶4月嬰燒炭亡

2018-01-03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市無業的36歲林女，3個月前離婚後獨自租屋，撫養4個多月大兒子，林女的兄姊除接濟她日常生活，姊姊擔心她心情不佳，幾乎每天都去租處探望，跨年夜當晚，林女傳LINE給姊姊說，要帶孩子去跨年，姊姊認為妹妹心情有好轉，元旦沒去探視，林女之後卻一直未與家人連絡，姊姊昨到租屋處，發現妹妹竟帶著孩子燒炭身亡。

警方及鑑識人員初步研判，林女約一天前死亡，留有4張遺書，分別給兄姊，除感謝兄姊對她的照顧，字裡行間也透露與婆家關係不好，才造成離婚。

警方表示，林女與蕭男前年登記結婚，半年前與丈夫吵架還曾鬧自殺，警方到場勸導才化解。

疑走不出離婚陰影

林女家屬表示，林女約3個月前離婚，獨自帶兒子在潭子區租屋居住，因沒工作，生活都靠兄姊幫忙，林女離婚後心情不佳，家人都很關心，姊姊幾乎每天都會到租屋處探望，上月31日晚上10點多，林女傳LINE告訴姊姊，要帶兒子一起去跨年，姊姊心想妹妹心情應該有好轉，元旦就沒有去探視。

不料林女一直未與家人連絡，姊姊昨下午3點左右，持備用鑰匙進入妹妹租屋處，發現妹妹坐在床邊、男嬰趴在地面，床內還有炭盆，趕緊通報消防隊，消防隊發現林女及男嬰已氣絕多時。

林女的前夫在工廠從事車床工作，據親友及地方民眾表示，林女的婆婆很強勢，對林女並不滿意，可能因此導致林女離婚，離婚後雙方還曾發生糾紛，沒想到，林女竟想不開帶孩子一起走，十分遺憾。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980