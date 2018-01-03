揍完消防員 煙火男再到消防隊撒冥紙

2018-01-03

〔記者曾健銘／新北報導〕32歲男子李建學跨年夜在新北市淡水燃放高空煙火被制止，竟與33歲陳佑安等4名同夥怒毆鍾姓消防隊員受傷，被法辦後李男心生不滿，昨凌晨又跟陳男號召友人到淡水消防分隊前，5人撒冥紙並焚燒、敲鈸、砸蛋，恐嚇意味濃厚，警方漏夜逮捕李、陳等4人，一行人到案還瞎扯：「要在現場招魂，沒針對任何人！」囂張行徑讓警方忍不住痛斥：「無法無天！」

警方調查，李、陳皆是淡水在地人，兩人平時不務正業，經常出入地方宮廟陣頭，警方詢後依侮辱公署、公共危險、違反社會秩序維護法等將4人送辦，另持續追查林姓涉案人到案。

只想放煙火卻上新聞 「以後怎麼走跳」

跨年夜當晚，李男、陳男等10多人群聚淡水金色河岸公園，準備燃放大型高空煙火歡慶新年，蘆洲消防分隊鍾姓隊員發現，上前告知該處禁止燃放煙火，卻慘遭圍毆，警方獲報逮捕李等10人，詢後依妨害公務、妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。

李、陳等人因此懷恨在心，昨晨零時許，與跨年夜也在場的王彥文、24歲黃廷潁及一名林姓友人，分搭2輛轎車前往淡水消防分隊抗議，5人一下車就「各司其職」，有人負責撒冥紙、燒紙錢，有人負責拿香祭拜及砸蛋，還有人念念有詞、敲鈸，宛如辦法會，吵得周邊住戶不得安寧。

敲鈸砸蛋掰招魂 陣頭男和3友人送辦

警方趕抵時，李男等一行人已逃離現場，警方調閱監視器掌握涉案車輛，隨即通報線上警力在淡水區沙崙路攔下陳、黃2人，當天清晨另循線約談李、王2人到案；陳男落網時頻頻怨：「當天又沒放煙火，這樣也要抓！」甚至氣憤怒罵：「媒體報那麼大，這樣以後我們怎麼在淡水走跳？」偵訊時眾人均稱該路口有亡魂，才跑到該處舉行招魂，並未針對任何人。