專家︰面對騷擾 勇敢蒐證提告

2018-01-03

〔記者楊綿傑／台北報導〕兩性專家吳娟瑜表示，面對騷擾行為，「NO就是NO」，這必須堅決表達立場。

吳娟瑜說，當老闆有這樣的邀約，女員工就可以開始評估，包括是否有過夜必要、老闆平時是否言語輕佻、是否有外遇經驗、在辦公室對自己的態度是否特別好等，仔細評估其中風險。以搭乘列車來說，女員工應儘量坐在明亮、靠走道的位置，減少風險。

吳娟瑜認為，任何工作條件比不上人身安全，她呼籲女性朋友應堅決拒絕並蒐集證據，甚至能夠勇於提告，不要去擔心工作問題，反而還可能獲得賠償。