女警誤PO性侵犯名冊 76名狼人個資全都露

2018-01-03

南市婦幼隊掛網達42天

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局婦幼隊35歲王姓女刑警承辦在官網公告「性侵高再犯危險人數」時大出包，誤將整份性侵犯名冊PO到市警局官網，76名性侵犯個資全都露、放在官網長達42天才被網友發現，婦幼隊獲悉趕緊將名冊下架，但女警已涉及洩密罪，昨被市警局記一大過、調離婦幼隊並函送台南地檢署法辦。

市警局表示，此案雖是承辦女刑警個人疏失，但婦幼隊組長、副隊長到隊長都有監督不周之責，會追究相關主管責任，不會只由女警1人承擔責任。此案發生後，警局已要求婦幼隊改變做法，未來員警將性侵犯人數上傳官網後須截圖傳給組長、副隊長與隊長審核有無錯誤，並列印存檔，做到四層把關機制。

警調職送辦 未來四層機制把關

據了解，發現出包的網友向市警局反映，這份被公告的性侵高再犯危險名冊，詳載台南市曾犯下性侵罪者名字、出生年月日、身分證字號、地址、再犯程度及備註何時出監、目前所在處所，連已經結案、低再犯風險者資料都公布，涉及違法。

出包的王姓女警是特考班畢業，從警資歷10年，調到婦幼隊服務6年，承辦性侵害相關業務4、5年，想不到其熟稔的業務大凸槌，上月29日被政風室調查訪談，女警在被詢問時啜泣說「後悔也來不及了！」

公告人數 卻貼出名單

女警稱她雙眼視差500度，去年6月中動刀矯正，結果手術後沒有改善還留下後遺症，常感到頭暈眼花，加上要照顧2歲孩子，身心較為疲憊，不料個人健康因素影響到警察工作專業。

昨天南市警局開會討論人事懲處，因女警觸法情節明確，決議記一大過並調離婦幼隊；另涉洩密罪嫌部分函送南檢偵辦。

市警局表示，依法婦幼隊每月都須公告「性侵高再犯危險人數」，但王姓女警在去年11月10日上傳檔案時，誤將檔案名稱相近的「性侵再犯危險公告名冊」上傳到市警局官網。

市警局在去年12月21日獲報發生錯誤後將檔案移除，並展開調查，除檢討婦幼隊內部疏失，並查出從12月19日起的3天內有10多人下載瀏覽，警方將根據下載過該檔案的電腦IP位址，通知這些網友立即刪除檔案、並勿轉傳，以免觸法。

部分網友支持警公布名單

不過，有不少網友表態支持警方應該公布高危險性侵犯個資，讓大家能夠有所防範，不應該處罰承辦女警。