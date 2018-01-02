小弟大叫「警察」 毒販3樓跳窗摔斷腿

2018-01-02

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲一名29歲蘇姓毒品通緝犯投宿旅館，警方昨天押著蘇的小弟準備逮他，沒想到小弟在門外大叫：「是警察！」嚇得蘇男從3樓房間窗戶往下跳，當場摔斷雙小腿導致開放性骨折變形，痛得在地上打滾唉唉叫，警方不費力將他逮捕，送醫開刀治療。

警方找到蘇男丟棄的1把改造手槍，逮捕蘇的林姓、莊姓2名小弟，在房內查扣6小包安毒，林、莊2嫌坦承吸毒，並指認槍、毒都是蘇嫌持有。

警方指出，主嫌蘇男涉及毒品案被判刑1年2個月，但拒不到案發監，上月逃亡被台南地檢署通緝，蘇涉嫌在學甲、將軍區再度販毒，2天前和小弟住進學甲區一家旅館。

警先逮藥腳 循線抓蘇嫌

學甲警方昨早8點15分執行學甲區元旦健走活動的交通管制勤務時，在旅館前發現蘇的林姓藥腳（22歲），立即控制林男上到旅館3樓。

警方要林男敲門叫蘇男開門，蘇男問是誰？林男竟回說：「沒啦，是警察！」嚇得蘇男打開3樓房間窗戶要往下跳。同房的莊男（24歲）勸阻蘇男說：「這是3樓耶，你要跳樓下去？」

蘇男沒回應，開窗往外跳，「砰」的巨響，蘇男當場摔斷雙小腿，痛到在地上打滾，莊男這才開門，警方下樓在旅館後方的草地上找到蘇男，學甲派出所所長王啟仁曾在6年前逮捕過蘇嫌，查獲2把改造手槍，王啟仁看到蘇嫌喊說：「又是你！」蘇嫌否認槍毒是他的。