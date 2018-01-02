手機被沒收 國三女揪妹誣告父性侵

2018-01-02

控父摸胸舔背觸下體 檢方在臉書查出真相

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國三少女不滿手機遭父親沒收，竟煽動妹妹聯手誣告父親性侵、猥褻她們多年，新竹檢方偵訊時發現這對姊妹花控詞兜不攏、漏洞百出，還查出大女兒揭發父親性侵前一天，曾向臉友痛陳「…沒收手機，電腦看來也快不能玩囉。明天我她媽就不回家啦╳！」確認她不滿手機遭父親沒收，才與妹妹串謀誣陷父親，檢方日前將全案不起訴處分。

姊妹控詞兜不攏

大女兒去年2月20日向警方指控，父親103年6月褪去內褲坐在地上，也要她脫掉內褲，父親以雙腳固定住她，對她性侵。105年10月父親利用幫她洗澡時，以手撫摸胸部，106年2月幫她洗澡，手摸胸部及下體，且以舌頭舔她背部。小女兒也指控父親去年2月從後方抓她胸部。

檢方偵訊發現，小女兒事後說被父親襲胸一事沒印象，又說當時姊姊也在房內目睹，但檢方交叉偵訊後，發現2人控詞兜不攏，姊姊才坦承沒看到。

父稱管教嚴遭女兒誣陷

陳姓父親堅詞否認性侵2名女兒，聲稱是因他反對大女兒交男朋友後，對她管教較嚴，大女兒才會影響小女兒，共同對他做不實指控。

檢方詢問大女兒遭父親性侵時是否有被威脅，她回答有以零食、糖果引誘或禁足威脅，檢方認為，當時兩姊妹分別為國中一年級、國小畢業，對於不能讓他人隨意碰觸隱私部位、生殖器官等應有初步認識，殊難想像會僅因零食、糖果等引誘，而任由父親性侵。

檢方還查出，去年2月19日大女兒在臉書與友人對話「╳…他各種遷怒。沒收手機，電腦看來也快不能玩囉。明天我她媽就不回家啦╳！」「怒爆，不知道他在生氣三小ㄟ。反正他沒收我手機。沒手機可以報備囉！」隔天隨即向學校輔導人員與警方舉發遭父親性侵、猥褻，檢方合理懷疑大女兒因手機遭父親沒收，而與父親發生嫌隙，陳男辯稱是因管教嚴格而遭女兒誣陷，即有合理根據。