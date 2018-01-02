欠租砍鄰 還怨租屋沒第四台看

2018-01-02

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市56歲男子方清榮，長期收入不穩，不僅積欠房租，還沒錢吃飯，甚至租屋處也沒第4台可看，導致心情很差，沒想到昨午11時許，住隔壁的64歲潘男又代替房東向他追討房租，雙方爆發口角，方男憤而揮刀砍殺對方，造成潘男腹部刀傷，臟器外露，背部也中刀，幸送醫後無生命危險，而行兇的方男也馬上被警方逮捕，訊後依殺人未遂罪嫌將他移送法辦。

警方表示，昨午11時許接獲報案，淡水區新民街一處公寓有人遭砍傷，警方趕抵發現潘姓傷者自行走下樓等待救護車，經查腹部有3公分刀傷，腸子外露，背部也有2公分刀傷，據潘男指稱，兇嫌還藏身在公寓內，警方封鎖大門入內逐層盤查。

遇警裝蒜被拆穿

警員林楷淵、邱耀志上樓找尋犯嫌，在2樓樓梯口發現準備下樓的方男，方男還假裝是準備出門的住戶，佯稱不知發生喋血事件，但眼神游移不定，警員發現右手沾染血跡，拆穿他的謊言，並在背包內搜出10公分長的兇刀，方男才俯首認罪。

搜出兇刀才認罪

警方調查，方姓兇嫌日前在潘男介紹下搬到該處，2人不僅是鄰居，還同樣在工地擔任臨時工，先前早已多次口角產生嫌隙。方男向警方供稱，因長期收入不穩，不僅積欠房租，還沒錢吃飯，甚至租屋處也沒第4台可看，心情已經很差，沒想到潘男又向他追討房租，才憤而行兇。