跨年沒錢花 2屁孩搶銀樓 同夥黑吃黑

2018-01-02

〔記者方志賢／高雄報導〕15歲歐少及同為17歲的簡少、李少，前晚想到舞廳慶祝跨年卻沒錢，簡少、歐少竟跑到高雄市三民區大豐二路一家銀樓，搶走2條價值31萬元金項鍊，警方LINE群組通報銀樓同業注意，阻斷歹徒銷贓，歐少、簡少及李少3人持金項鍊分別去銀樓變現，業者認出是搶匪，扣下1條金項鍊並暗中報警，警方5小時後逮獲3名少年，訊後依搶奪罪嫌送辦。

警方表示，歐少、簡少及李少國中輟學後，整天遊手好閒，前天下午4時許，歐少、簡少共乘機車，到大豐二路一家銀樓，佯裝顧客要買金飾，還故意試戴在脖子上，並趁女店員轉身時，搶走2條價值31萬元的金項鍊，業者隨後報警，警方透過業者LINE群組通報銀樓同業注意。

歐少、簡少得手後找來李少，先到三民區中都路一家銀樓銷贓，但業者已獲報當場拒絕，之後分頭銷贓，晚間6時20分，歐少、簡少2人持一條金項鍊，到犯案銀樓約600公尺外另家銀樓銷贓，店家認出是搶嫌，扣下金項鍊報警，2人倉皇逃走。

李少與另外2名友人則持另外一條金項鍊，6時40分到另家銀樓銷贓，店家認出是搶嫌暗中報警。警方趕抵時，李的2名友人共乘機車逃逸，李少丟下機車逃走，機車被警查扣，才查出3嫌身分。

這時歐少、簡少與李少會合，歐少及簡少要求李少把金項鍊交出來，等一下再到彌陀區彌陀活動中心見面，未料歐、簡早一步到活動中心，把李少交出的金項鍊埋起來，等李少來到活動中心，歐、簡兩人就欺騙他說，因事跡敗露警察追緝，已把金項鍊丟掉了，企圖「黑吃黑」。

前晚9點40分，警方在彌陀區彌陀活動中心逮到3人，並挖出埋在地下的金項鍊，訊後依搶奪罪嫌將3嫌送辦。