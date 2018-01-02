逆子毆母開槍 稚子目睹全程

2018-01-02

怨母幫他顧長子不帶次子

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市30歲王男不滿52歲母親偏心，只照顧他與前妻生的長孫，不照顧與現任妻子生的次孫，王男跨年夜情緒失控，晚上10點在母親開的素食店，當著母親的面，持改造手槍朝廚房玻璃窗開一槍，3歲長孫全程目擊，他隨即逃逸，在網路遊戲LINE群組留言「剛開完槍，現在都是警察」等語，1小時後被逮。

警方調查，有槍砲前科的王嫌打零工為生，與前妻、現任妻子各生育一子，都由王母照顧，王母白天開素食店，晚上就住在店內，還要照顧孫子，體力不堪負荷，無法照顧次孫，母子因而產生嫌隙，而王嫌的妹妹最近回娘家坐月子，他也懷疑母親偏心。

王嫌租屋處就在母親素食店斜對面，前晚10點，母子在素食店爭吵，一言不合，他突然拿出1把改造手槍，朝右手邊的廚房玻璃窗開1槍後離去，警方獲報採證，未尋獲彈頭，隨後在其租屋處附近逮到他。

被逮改口「槍枝走火」

警方要王嫌「東西（槍）拿出來」，王嫌起初否認持有槍枝，但人證、物證指證歷歷，才改口「槍枝走火」。

警方調查，王嫌疑因孩子管教等問題，與母親屢傳齟齬、長期不睦，多次到母親經營的素食店鬧事，吼罵、掀桌無所不來，前天下午，2人再爆爭執，他竟持球棒打傷母親，妹妹勸阻也挨打，未料當晚又當母親的面開槍。

王母雖受害，但顧及親情，仍向警方表達不需要聲請保護令，且昨農曆15日是素食店生意大日，凌晨由員警護送返家。

警方在王男住處查獲1把改造手槍，依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並依處理家暴案件流程通報市府社會處處理。

開槍處離警分局不遠

鄰居表示，前晚10點左右，聽到素食店有人吵架聲音，隨後「砰」一聲槍響，隔一條街都聽得到，案發現場離市警局第二分局不到300公尺，王嫌行徑十分囂張。