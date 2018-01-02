新年全家訪友 撞電桿妻命危

2018-01-02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕47歲吳男載妻子及一對兒女訪友，回程途中疑精神不濟，昨傍晚5點多在苗栗縣竹南鎮中美里澎湖厝，右側車頭撞上路旁電線桿，吳男及兒女自行脫困，副駕駛座的50歲林姓妻子首當其衝，頭部受創鼻血直流，警消到場時陷入昏迷，到院已無生命跡象，但家屬不放棄希望，已轉院搶救。

警方表示，吳姓駕駛酒測值零，他自稱元旦從台中北上竹南訪友，傍晚返家時因精神不濟加上天色昏暗，行經澎湖厝附近道路，不慎失神撞上路邊電線桿，他與妻子都撞上擋風玻璃，右側車頭嚴重損毀，玻璃碎裂，妻子遭到猛烈撞擊，神智不清陷入昏迷，躺在副駕駛座。

附近居民表示，昨傍晚5點多突然聽到門外轟然巨響，走出一看，黑色轎車自撞路旁電線桿，右車頭禁不起猛烈撞擊，零件四散飛落，父親及一對兒女陸續自行脫困，媽媽倒在座位上，臉部受創鼻血直流，眾人不敢貿然將她抬出，待10幾分鐘後消防隊員趕到才將她救出送醫。

警方調查，小客車右側車身首當其衝，車體嚴重凹陷，前擋風玻璃有2處撞擊後的蜘蛛網狀痕跡，應是吳男和妻子的撞擊痕跡。

吳男前額多處撕裂傷、手指擦傷，後座16歲女兒及15歲兒子受擦挫傷，幸無大礙，妻子傷勢嚴重，到院時已無生命跡象，但家屬仍不放棄希望，請求院方全力搶救，於昨晚9點左右轉送台中市沙鹿童綜合醫院，吳男帶著兒女趕赴，祈禱能平安脫險。

警方表示，該事故路段雖然狹窄，但道路筆直、車流量少，平常鮮少發生車禍，初判肇事原因為疲勞駕駛；吳男掛心妻子傷勢，暫無法做筆錄，肇事過程待釐清。