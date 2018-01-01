運將稱只活到今天 車上自殘失血亡

2018-01-01

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〔記者吳昇儒／新北報導〕汐止一名陳姓計程車司機前日下午4時許拜託舅舅幫忙照顧母親後，竟在車上拿出鐮刀割腹，流著血開車往金山方向行駛，途中車子還一度與人擦撞，但陳男未停車反而加速離去，最後疑因失血過多撞上護欄，臟器噴出，用最後的力氣爬到後座，被發現時已氣絕身亡。

新北市金山警分局警員昨日深夜零時許巡邏時，經過下社一帶，發現有輛計程車左側擦撞水泥護欄，卡在旁邊，靠近一看，一名男子死在後座右側，車內滿是血跡，而駕駛座上還留有臟器。

警方初步勘查，死者左側腹部有刀傷，臟器外露，駕駛座及右後座有發現脂肪組織，認為他是撞車後，想要出去求援，但因副駕駛座堆滿雜物，才會從前座爬到後座，想要開門已經沒有力氣，依車牌查詢得知，死者為55歲的陳姓計程車駕駛。

家屬向警方表示，陳男曾於上月30日下午4時許向舅舅跪拜，求他照顧71歲老母親後即不知去向，直到當日晚間接獲基隆警方通知，才知道他在晚間7時30分，曾在基隆市武聖街與北濱路口與人發生擦撞，最後在凌晨接到噩耗，但仍不清楚他輕生的原因。

警方調查，陳男居住的社區監視器有拍到他一度從計程車下來，腹部滴著血，本想搭電梯上樓，可能怕母親看到血擔心而作罷，轉頭開車離去。

另調閱陳男車上的行車記錄器發現，陳男約於下午5時30分，在計程車上自殘後，開著車往金山方向行駛，約2小時後，行經基隆市武聖街與北濱路口時，跨越雙黃線與一輛對向的轎車擦撞，但陳仍不予理會，直接開走，碰撞後，陳男在車上自言自語的說：「警察先生原諒我，我不是故意的，我只活到今天」，聲音被行車記錄器錄下。

檢警調閱監視器，得知陳男曾前往大賣場購買鐮刀，顯有輕生念頭，而撞上護欄，直到被發現前，都無其他人靠近或是從車上離開，因此排除他殺。