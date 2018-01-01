K歌想打群架 警噴辣椒水制止

2018-01-01

〔記者姚岳宏／台北報導〕2017年最後1天不平靜，昨凌晨4時許，台北市信義區好樂迪KTV有兩幫酒客喝醉酒差點打群架，幸虧警方迅速制止，先用辣椒水稍稍澆息雙方怒火，再呼叫30名「快打部隊」到場壓制，化解一場可能的衝突。

警方調查，29歲陳姓男子與10多名男女友人，凌晨到松隆路的好樂迪KTV唱歌飲酒，清晨4點半結帳離去時，在大廳與另群男子互看不順眼，挑釁對方並叫囂「看三小」，雙方從言語轉變成肢體衝突。

幸好現場有呂姓員警正在KTV門前守望，見兩幫人正要打起來，立刻上前制止，但他孤身一人根本無法控制已有酒意且盛怒的雙方，眼見雙方拉扯就要打起來，呂員立刻拿起制式裝備辣椒水，朝他們中間噴過去，並呼叫快打警力支援。

陳男這方有5名年約20歲出頭的男子，此時還不斷對警大叫「你噴我辣椒水是不是啊」，其後不斷辱罵三字經並作勢要衝上前毆警，等支援警力到場，全部上銬帶回警局，在他們身上搜出兩支鋁製棍棒，訊後6人依違反社維法移送檢方偵辦；其中18歲陳姓男子因被辣椒水噴到眼睛，送醫清理後已無大礙。

近來該KTV常發生酒客鬧事，轄區警方特別編排警力，從凌晨零時到6時，到KTV前站崗守望，但酒客不管警方在場，仍一副「醉後我最大」模樣；警方帶回6人調查，將釐清糾紛原因。