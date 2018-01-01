俠醫林杰樑質疑療效 牛樟芝價跌

2018-01-01

〔記者黃美珠、吳亮儀／綜合報導〕新竹警方私下表示，牛樟菇的價格大不如前，特別是前林口長庚醫院毒物科主任林杰樑生前曾質疑對人體健康的功效，讓國人出現信心危機後，致近年市場價格崩盤，且牛樟材質易裂，不是木雕界上選木材，現在每公斤木塊價格若有60元，就要偷笑。

熟悉牛樟門道的業者透露，牛樟菇因台灣目前的生物科技產業百家爭鳴，市場價格自然下滑。野生牛樟菇薄薄小小一片，每兩價格近8000元，人工植菌每兩少近3000。

如果野生牛樟菇厚到可以用「塊」形容，寬度8公分以上，實際秤重有數兩重者，可賣到近2萬元。

新竹縣警局局長張榮興說，這次查扣的牛樟木，最值錢的就是已被植菌、甚至可以採收的木塊。因為牛樟菇可以反覆收成，50公噸的木塊加上牛樟菇，黑市價值破億不成問題。

樹醫師李碧峰說，牛樟的材質容易裂，不如松、柏堅硬，香氣又不如香樟，不是木雕界的上選木材。

一名木雕師透露，牛樟的纖維粗，結構容易變形，想要穩定，就需要蒸煮過，但原來的香氣就會因此減損。除非是經過幾十年的自然乾燥，或被雷擊過的「雷擊木」，因天然瞬間加熱改變結構的穩定度，天然香氣又不受影響，這樣的牛樟才會奇貨可居，不然很少同行會想拿牛樟來雕刻。

食品藥物管理署副署長林金富說，對於牛樟芝管理目前要求業者要分清楚來源，例如原料分為子實體、菌絲體，以及需要在產品外包裝標示清楚等。

林金富說，之前食藥署就已經公告，牛樟芝食品上市前要將原料的製程、規格及動物毒性試驗報告等證明送到食藥署備查，否則可處6萬到2億元罰款。

林金富說，最重要的是牛樟芝產品不能宣稱療效，因為這屬於一般食品類。