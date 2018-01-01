收購3貨櫃盜砍牛樟木 走私中國

2018-01-01

〔記者黃美珠／竹縣報導〕不法犯罪集團僱用逃逸外勞，在國內收購盜砍的牛樟段木，且植菌養菇，走私到中國牟利，新竹縣警方前天在台中、橫山兩地查扣至少50公噸牛樟，換算不法利益1000萬元，若含已能收成的牛樟菇，黑市價值破億！警方逮捕羅男等5人，依組織犯罪條例、森林法等送辦，另擴大追查上游盜砍的山老鼠。

不法利益1000萬

新竹縣警局表示，35歲羅男扮演大盤銷贓，2個月前他向洪男承租台中清水的1000多坪鐵皮倉庫，僱用2名印尼籍逃逸外勞，負責搬運或加工收購來的盜砍牛樟成藝品，並植菌養牛樟菇，走私銷往中國。

警方說，53歲的餐廳業者陳男，是幫羅男收贓的「小盤商」，牛樟不是來自竹苗山區，就是台中、南投一帶的森林枯倒木。

橫山分局偵查隊小隊長許家銘掌握監控多時，為追蹤山老鼠動態，他領著隊員等深入深山不下10次，終於一舉偵破。

新竹林區管理處表示，為運回贓物，花了近20萬買下3個40呎大貨櫃，好把這批證物順利查扣運回。

新竹林區管理處秘書魏展斌說，牛樟屬保育樹種，不可能報關出口。

林務局在98年停止標售這類盜砍牛樟後，106年新竹林管處首度透過標售釋出30公噸的牛樟，釋出前都在每塊牛樟做了1平方公分的「身分證」建檔，以供追蹤和查緝。

新竹檢方說，將針對不法集團的銷贓網絡、如何走私出關進行清查，讓國土、山林不受山老鼠破壞。