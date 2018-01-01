妻頭破橫死路旁 警跪地撐傘守護

2018-01-01

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣鹿野鄉前夜發生一起疑似肇逃命案，46歲吳姓婦人被人發現面朝下橫躺路旁，警消人員據報趕抵，吳婦頭顱破裂、腦漿溢出已死亡，警方將調閱周遭監視影像清查可疑車輛；據查吳婦是當地鹿野分駐所一名周姓警員妻子，赫知老婆橫死路旁，暗夜細雨綿綿，周員心痛跪地撐傘護妻，同僚撫慰泣不成聲，靜待兇手儘快歸案。

前晚深夜10時40分，警方接獲潘姓男子報案，指鹿野鄉福祐路東往西約400公尺處有一名女子倒臥路旁．旋即轉報消防單位趕往救護，消防人員抵達，見女子面朝下動也不動的躺在路旁，翻身發現女子後腦右上方有明顯傷口，頭顱破裂腦漿溢出，已明顯死亡。

鹿野分駐所員警據報趕抵現場，驚見死者竟是周姓同僚的妻子，趕緊通知休假中的周員到場，赫知老婆慘死，周員到場撫屍痛哭，跪地撐傘護妻，同僚攙扶起身，鑑識人員才得以蒐證。

案發現場距離鹿野分駐所警舍僅約50公尺，周員同僚同感悲哀難以置信。由於吳婦僅頭顱破裂，餘無明顯外傷，警方初判疑似肇逃，但也不排除另有其他原因。

關山警分局表示，此案已進入偵查階段，相關資料因偵查不公開無法對外說明，而家屬也因悲傷過度不受訪，將調閱周遭監視影像清查可疑車輛緝兇。

與周員熟識的張姓警員說，吳婦與老公相處恩愛和睦，育有一女已成年，家境小康，目睹老婆暗夜慘死，周員的情緒極端不穩，只要談及老婆就忍不住放聲痛哭。周員處事認真負責，曾在103年榮獲警政署金安獎，一夕間與妻子天人永隔，大家只能不斷給予陪伴與安慰，全力追查真相。