抱幼女當掩護 父撿皮夾抽走錢

2018-01-01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣王男上月21日前往苗栗市一家便當店用餐，放在腰間的長皮夾掉在店門口，一對年輕夫婦抱著幼女進入店內，男子竟用女兒身體當掩護，把皮夾內2萬元左右現金抽走，再將皮夾給妻子轉交櫃檯，王姓失主前天向警方報案，還PO文在臉書「苗栗大小事」，希望這名男子7天內全數歸還就不再追究，否則要公布犯案影片。

失主PO文爆料 限7天還錢

不過警方說，侵占遺失物屬公訴罪，完成報案程序就不可能撤銷，將調閱路口監視器追查。執業律師劉正穆指出，刑法337條侵占一般遺失物處以新台幣500元罰款，後來修訂刑法施行法，一律將所訂罰金數額提高為30倍。

王男遺失皮夾，請警方調閱店家監視器，發現這對夫婦抱著女兒前往買便當，丈夫在門口撿到皮夾後，將皮夾藏在女兒跟自己身體間，趁妻子前往點菜時，丈夫就往店內走，背對著櫃檯，用女兒身體擋住，然後將皮夾內一疊現金抽出，塞進自己外套口袋後，將皮夾拿給妻子，交給店家說撿到皮夾。

王男返回店內找皮夾，發現皮夾內約1萬5千至2萬5千元現金已不見，店家說，當時有名婦人說撿到這個皮包。

王男前天到苗栗警分局北苗派出所報案，並將撿到皮夾的男子影像PO上臉書。不少網友批「很壞的示範」、「別姑息，要讓他不道德行為付出代價」。

王男說，他不想把事情擴大，這對夫婦還有小孩要養，希望能給他們機會，而且留下前科也不好。