車拋錨停紅線 法官判免罰

2018-01-01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣鄧男車子拋錨，將車子停在紅線上，被警方開單，他喊冤提出行政訴訟，證明車子電瓶沒電，違停不是他的本意，新竹地院法官認為，對駕駛人而言，實難期待在汽車電瓶沒有電的情況下，不將該車停在紅線路段，因此鄧男違停具有阻卻違法的「無期待可能性」，判決撤銷紅單。

違停具「無期待可能性」

去年12月3日下午，鄧男的車子停在竹北市縣政九路紅線上，警員發現違規開罰900元，鄧男提出行政訴訟，表示當時因車子拋錨，才會停在遭舉發地點，當天找到一家汽車修理廠人員前往檢修，發現是電瓶沒電，充電後，將車開到修理廠更換電瓶。

負責舉發的警員表示，當時鄧男的車後方沒有放置故障標誌，鄧男主張是因故障才停在該地，警方實在無法採認。

法官認為，警方主張鄧男停車時，並未在汽車後方放置故障標誌，不能證明是因故障才停在該地，然而鄧男汽車故障停放在舉發地點，雖未在車後放置故障標誌，但這與車輛是否因故障停在路旁，應無直接關係。

法官調查發現，鄧男的車均定期在原廠保養，當天突因電瓶沒電以致無法行駛，須停放於紅線路段，本案雖有違規停車行為，但無法期待駕駛人在該情況下，可採取其他不違規停車措施，依法不應處罰，判決撤銷原處分。