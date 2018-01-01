超車不成派出所前持棒攔車 男吃4罰單

2018-01-01

〔記者曾健銘／新北報導〕太囂張！新北市55歲方男前天開車行經淡水區中山北路一段，為超越27歲林男的小轎車，一度違規跨越雙黃線逆向行駛，卻因超車沒超成滿腹怨氣，竟尾隨對方，在距離水碓派出所不到20公尺處，闖紅燈將林的車攔下，林將車開到路邊，方卻在路中央下車，持球棒作勢打人，警員聽見吵鬧聲出外查看，當場制止方男，並依闖紅燈等開出4張總計9300元的交通違規罰單，方男直呼：「這下虧大了！」

前天下午1時許，水碓派出所值班警員聽到外頭有男子叫囂聲，警員外出查看，發現方男拿著球棒，對著林男叫罵，警方上前勸阻，得知2人在不遠處爆發行車糾紛，林男遭對方尾隨，因害怕受攻擊，才將車子開到派出所求助，方男向警方供稱，當時想超車沒超成，認為林男故意不讓，才心生不滿攔車理論。

方男攔車阻人去路的行為，已涉及刑法的強制罪，但林男事後不願提出強制罪告訴，警方檢視行車紀錄器，發現方男不僅違規跨越雙黃線超車，還逆向行駛、闖紅燈，最後拿著球棒在路中央行走攔車，短短5分鐘內就違規4項，淡水分局表示，針對方男不當駕駛行為，如闖紅燈罰5400元、跨越雙黃線罰1800元、逆向行駛罰1800元，以及行人無故在路中央逗留罰300元，警方根據違規事項，將依法開出4張總價將近萬元的罰單。