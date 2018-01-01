炒作TDR又一樁 鮑魚名人鍾文智追加起訴

2018-01-01

已因前案入監服刑

〔記者謝君臨／台北報導〕39歲連一鮑魚前老闆鍾文智，7年前利用人頭炒作新加坡聯合環境技術公司在台發行的台灣存託憑證（TDR），被判1年8個月定讞，已入監服刑；台北地檢署另查出，鍾又涉以相同手法炒作揚子江船業公司TDR，套利逾2億元，日前依違反證交法將鍾追加起訴，併案法院審理。

想用假護照出境被逮

鍾文智被最高法院判刑定讞後，隨即不知去向，檢院均對他發布通緝，去年1月13日，鍾企圖冒用他人護照潛逃出境被海關攔獲；檢方查出，鍾涉變造友人護照，換貼自己照片，在通緝期間持變造護照往返中國及台灣4次，在他第5度使用假護照準備從松山機場出境時，被海關查獲。

檢方調查，鍾文智涉炒作TDR已非首次，他曾與寶來證券前總經理白文仁聯手炒作特藝石油、明輝環球2檔TDR，獲利1億4000多萬元；又涉炒作新加坡歐聖集團、新加坡超級集團、中國泰山集團TDR，均已被檢方起訴，如再加上判刑定讞的新加坡聯合環境技術公司及本案，鍾至少涉入7件TDR炒作案。

起訴書指出，鍾文智為摩坦利國際投資公司實際負責人，99年9月8日至10月18日間，鍾利用71名人頭帳戶，圈購揚子江公司TDR共4922萬股，連續以低價買入、高價賣出方式影響股價，另以相對成交方式，營造股市活絡表象，操作揚子江公司TDR從20.1元漲至23.75元，套利2億397萬9440元。

鍾文智出身屏東，白手起家，曾是全球最大鮑魚養殖業新加坡「歐聖」集團的台灣代理商，99年成立「連一鮑魚」，專營鮑魚粥等鮑魚加工產品。連一鮑魚在鍾涉案後，曾發表聲明澄清，指鍾已於100年退出連一鮑魚經營團隊，且已無任何持股，其涉案情節與公司無關。