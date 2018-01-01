要分手砲被拒 油潑女友作勢點火

2018-01-01

藉口還東西 硬闖女友房間

〔記者余衡／新北報導〕21歲林男與34歲女子小青（化名）曾為姊弟戀情侶，小青近來因雙方個性不合提分手，林男不願分手窮追猛打，日前假藉歸還物品，闖入小青房間要求打「分手砲」遭拒，竟拿出汽油潑向小青，並以打火機作勢點燃，所幸家人及時破門救人，化解危機。

警方將林男以現行犯逮捕，警訊時他辯稱是應女方邀約前往談判，一時失控才闖進房間，汽油原本就放在房內，拉扯時不小心才潑到女方，但經詢問小青、家人及現場施工工人，皆打臉林男說詞，訊後依殺人未遂及公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，待業中的林男經友人介紹，認識從事餐飲業的小青，彼此都熱愛動漫，相差13歲的2人譜出戀情。

去年9月間，小青以個性不合及價值觀落差提分手，林男苦苦哀求，稱會盡快找到工作並規劃願景，而小青已無意再續情緣，林男頻繁噓寒問暖反令對方反感，想要徹底斬斷情絲，卻激怒林男預謀潑油燒人。

家人及施工工人 破門救人

日前林男藉口要歸還機車鑰匙，將裝有汽油的保特瓶放在背包，前往小青位於新北市的住處時，見女方家正在施工，謊稱身體不適央求入內歇息，小青家人見他滿臉倦容勉強同意，不料，林男竟闖入小青房間並將房門反鎖。

林男拿出裝有汽油的保特瓶大吼：「再跟我做最後一次好不好？」小青嚇壞斷然拒絕，林男將汽油朝女方臉部、身體潑灑，還掏出打火機作勢點燃，小青家人在房門外焦急詢問：「發生什麼事？」小青趁隙躲進廁所，這時施工工人及時破壞門鎖，與小青家人衝入房內壓制林男。