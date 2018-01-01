惡習難改 怪媽摸女兒下體紓壓

2018-01-01

向法官抱怨治療沒效

〔記者黃良傑、方志賢／高雄報導〕單親失業的怪媽竟愛摸女兒下體紓壓，她曾因此被緩刑強制治療，卻仍惡習不改，去年怪媽騎機車載高職的女兒時，竟把手往後伸向跨坐的女兒裙底，女兒求助社工報警，怪媽在法院審理時還向法官抱怨「之前…上那個課沒幫助…」高雄地方法院認定性騷成立，判怪媽4個月徒刑，可易科罰金。

被告曾於93年9月至98年10月間，對當時未滿14歲的女兒猥褻，經高雄高分院判刑10個月、緩刑3年確定，當時經醫院評估，已達兒童虐待程度，緩刑期間必須上課治療，不料103年10月間，被告載女兒停等紅燈時，將手往後伸進女兒裙底碰觸下體，被女兒提告性騷擾。

高職女兒 從小被摸到大

法院審理期間，怪媽竟對法官說：「高等法院判那個不知道在做什麼…上那個課沒幫助…你們累不累啊？」並怪罪課程折磨她許多年。

怪媽還辯稱，當時騎車載女兒停等紅燈，因手抓機車把手抓累了，停等紅燈時手痠，才把手放在背後休息，不小心碰到女兒裙子和身體，並非故意的，否認性騷擾女兒；怪媽另稱，女兒已不記得被摸大腿上側？內側？還是外側？證詞前後不一，主張女兒的指控難以採信。

性騷成立 判4個月徒刑

高雄地院審理認為，被告若覺手痠，可垂放或放在自己大腿上，卻違反人體工學方式休息，不符合常理，考量被告長年對女兒身體的侵犯狀況及距事發時間已久遠，被害人未能清楚記憶細節，也與生母無深仇大恨，採信女兒指控，依成年人故意對少年性騷擾罪嫌，判怪媽徒刑4個月，如易科罰金，每日折算1000元，可上訴。

醫師︰衝動控制出問題

高雄市立凱旋醫院顧問醫師陳正宗表示，對幼童性騷擾，可能是有戀童癖或衝動控制問題等，一般有戀童癖者發病早，罹患者年紀比較輕，這名單親媽媽比較像是衝動控制出問題，可能因壓力或情緒不佳藉以發洩，應該還是要再強制治療，而被害人也需介入關懷、輔導。