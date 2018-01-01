跨年夜辛苦疏運 醉漢攻擊 環島列車長濺血

2018-01-01

喝酒被勸持酒瓶攻擊

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵81次環島觀光列車於昨晚6時12分，1名喝酒的34歲宋姓壯漢因坐在門邊喝酒被列車長規勸，宋男竟在光復、壽豐區間持酒瓶攻擊列車長，導致60歲曾姓列車長頭部左耳上方遭割傷約1至2公分，當場血流如注；列車長受傷後機警將宋男獨自鎖在第一節車廂，等候列車靠站由警方逮捕。

宋男被獨自鎖在車廂

當大家都去跨年了，列車長堅守崗位竟被打傷，不少人同聲譴責喝酒男子的攻擊行為，也紛紛向列車長致意「辛苦了，祝早日康復」。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，事後男子酒測值高達1.11，由於台鐵針對旅客有規定，有傳染病、酒醉的旅客不能上車，但男子外觀無法立刻看出喝酒，台鐵對於列車工作人員遭到攻擊一事表達高度譴責，也將針對男子提出傷害等告訴；至於列車長未來也將研議隨身攜帶防身的警棍，以免類似事件再發生。

列車長遭攻擊後，立即通報台鐵花蓮站，晚間6時26分列車抵達花蓮站後，被鎖在第一節車廂的醉漢立刻被鐵路警察帶往鐵警局花蓮分駐所，男子酩酊大醉、走路顛顛倒倒的模樣還被監視器拍下。

在台鐵服務30多年的曾姓列車長說，第一時間他先接到清潔人員通報，身材魁梧的宋男坐在第一節車廂與車頭之間的摺疊門出口旁喝酒，他獲報前往瞭解，勸對方「坐在車門邊危險」，請他離開，不料男子突然站起來，從包包中取出酒瓶往他頭上揮過來，他當場頭部劇痛，眼鏡也被打到掉在地上，結果男子出腳踩破他眼鏡，還一直猛踹他，他擔心被男子繼續攻擊，造成更大的危害，便趕快離開，立刻往第一、第二車廂跑，並將一車通往二車的門上鎖，將宋男獨自鎖在一車，且緊急向鐵路警察報案。

81次觀光列車在6時26分抵達花蓮站後，立即由鐵路警察將酒醉的宋男帶走；而當場頭破血流的列車長也立刻被送往花蓮慈濟醫院，醫師檢查列車長頭部左耳上方遭玻璃瓶砸中、割傷約2公分，傷口不大，不必縫合。