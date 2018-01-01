賓士衝鳳梨酥名店 撞飛排隊人龍9傷

2018-01-01

〔記者鄭景議／台北報導〕在台北開貿易公司的77歲男子李彩威，昨開賓士ML350休旅車，載太太到北市南京東路的「佳德鳳梨酥」買鳳梨酥，李男的車原本停在店門口，卻不明原因倒車200公尺後撞到另一輛賓士車，再以時速60公里左右車速，沿人行道向前直衝，當時有近百名消費者在店外排隊，李男的賓士車朝人群衝來，群眾如保齡球瓶般被撞飛四散，現場尖叫聲四起，有人閃躲時還稱，跟恐攻沒兩樣；賓士車最後撞上騎樓樑柱停下，意外造成9人受傷，其中有4名外籍人士。李男宣稱車子疑出現機件故障才暴衝，警方確認無酒駕，將釐清案發原因。

李男昨午開銀色賓士ML350休旅車載太太去買佳德鳳梨酥，李將車停在佳德門口，太太下車後，賓士車就一路倒車約200公尺，撞上南京東路五段123巷左轉出來的白色賓士車左後方。

之後，銀色賓士車以時速60公里左右速度向前開，沿人行道一路直衝，撞倒樹叢、路樹、路燈，還撞斷大樓外牆瓦斯管，最後撞上騎樓樑柱停下，車頭幾乎全毀。

正值跨年，佳德門口大排長龍，約有近百人，意外發生時，民眾如保齡球瓶般被撞飛四散。

意外造成5男4女共9人受傷，傷者中有4名外籍人士，分別為美國、印尼、新加坡、中國籍，受傷最重的為53歲美籍女子Jennie，她與家人來台灣遊玩，排隊買鳳梨酥時被撞，雖無明顯外傷，但頭部遭撞，一度意識不清，送醫急救後暫無生命危險。

駕駛李彩威向警方表示，當時將車打N檔，車子卻一路倒退，踩煞車都沒有用，撞上後方白色賓士，驚慌下改打D檔，看能否就此停下，未料車子一路向前，緊急右轉想靠擦撞騎樓樑柱減速停下，才撞上排隊民眾。

肇事者是貿易公司老闆

李彩威為貿易公司老闆，他雖稱是車子失靈，但是對傷者表示歉意，願意負起一切賠償責任，並到醫院慰問；目前還未有傷者表示要提告，都暫時保留告訴權。

另一賓士車遭波及

受到牽連的白色賓士車，駕駛為日籍男子笹子先生，他表示不清楚事發經過，只看到銀色賓士很快速地倒車，他想閃避，卻閃避不及。

事發後佳德鳳梨酥拉下鐵門，約1個多小時後才重新營業，店家對這起車禍不願表示意見。