派出所勤教播錯片 員警插播求婚啦

2017-12-31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局永興派出所前天勤前教育，原本布幕上播放著警方執勤案例教育影片，瞬間變成所內同仁曾志忠與女友的浪漫出遊照，在座員警面面相覷以為放錯片子，轉頭一看曾員捧著求婚戒指，單膝跪在前來探班的女友面前，靦腆又害羞的對女友說：「妳願意嫁給我嗎？」女友泛淚大聲回答：「我願意！」全場歡聲雷動！

曾員2年前從台北市警局遷調台中服務，與游姓女友交往2年多，2人感情不因時空距離而受阻，曾員工作穩定想跟女友共組家庭，當天以替女友慶生為由，邀請女友到所參觀，在女友渾然不知情況下，在警所上演這場警鴿求婚記。

參與勤教的員警全部坐好，所長方茂田還請游女一起開會當見習，所長宣達執勤注意事項後，突然轉頭對曾員說：「你上次那份資料可能要快點給我喔！」曾員趕緊回答「是！」隨即轉身離開，留下游女與同事觀看案例教育影片。

就在畫面切換成兩人甜蜜出遊照，搭配浪漫的音樂及曾員感性告白下，曾員捧著蛋糕及告白氣球慢慢走到女友面前，取出求婚戒指單膝跪下，忍住顫抖的聲音說：「妳願意嫁給我嗎？」

游女驚訝不知該說什麼，但眼淚已忍不住奪眶而出，一句「我願意！」讓全場歡聲雷動。

所內女警特別將警用雨衣借給游女披上，原來游女與警察交往，耳濡目染下對從警也十分嚮往，目前正積極準備警察特考，所長鼓勵兩人雙喜臨門，共同為社會治安盡一分心力。