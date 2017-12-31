半夜全裸嚇人 被美女實況主嗆跑

2017-12-31

正妹反嗆「我看一下啊」

〔記者徐聖倫、陳恩惠／綜合報導〕英雄聯盟知名美女實況主「翎翎lingling」，昨凌晨1時許在臉書爆料公社PO上一段影片，她29日晚間行經新北市新莊運動公園時，1名變態男子看著她，竟慢慢褪去全身衣褲，全裸向她打招呼，翎翎氣炸拿出手機蒐證，反嗆「我看一下啊」、「現在穿來得及嗎？」變態男子趕緊穿上衣褲轉身逃跑。

新北市警新莊分局表示，尚未接到報案，已透過網路巡查主動蒐證調查，影片中男子一絲不掛，已觸犯刑法公然猥褻罪，目前已加強新莊運動公園巡邏警力，也積極調閱監視器追查暴露男子下落，籲民眾若遇類似狀況千萬不可慌張，先冷靜蒐證並報警為上策。

昨天影片一出，引來大批網友留言，有網友不客氣大罵「髒東西」，直嗆暴露男子「都敢裸體還會怕拍」，也有網友揶揄這名暴露男子「是進擊的巨人嗎？」更套上周星馳電影情節「是何金銀衣服被搶光了嗎？」

另有網友擔心翎翎當時的處境，直呼「樓主挺漂亮的，當下不怕危險嗎？」更多網友大讚翎翎的強心臟，直說「樓主夠兇悍」、「樓主好勇敢」、「姊那句『我看一下啊』真帶勁！」

台北市內湖也傳露鳥男

台北市內湖區本月16日晚間也有露鳥男出沒，年約30餘歲男子騎機車尾隨放學返家的女高中生，趁她拿鑰匙開門之際，拉下褲子裸露下體，女學生尖叫引來父親開門查看，露鳥男連忙逃離現場。父女已向內湖警分局西湖派出所報案，警方除在社區張貼警示，並正調閱監視器追緝露鳥男。