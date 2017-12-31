禁止貪瀆檢察官、法官轉任律師 監院促修法

2017-12-31

〔記者施曉光／台北報導〕涉及貪瀆案件或不適任的檢察官、法官，有權轉任律師執業嗎？監察院司法及獄政委員會日前通過監委林雅鋒所做調查報告，結論認為，工作權固應保障，但若不限制違反法律核心倫理的司法官轉任律師，不符人民法律感情，要求司法機關檢討，儘速修法。

監院調查緣起於一位犯貪瀆行為的南投地檢署前檢察官，出獄後以律師身分向台南律師公會申請入會執業，遭公會以犯貪污罪不適任律師為由否決入會，但案經台南地院與台南高分院判決台南律師公會敗訴，公會今年10月12日上訴最高法院，並呼籲修正律師法。

法院認為，律師法雖規定曾受一年以上有期徒刑的裁判確定，不得擔任律師，但受一年以上之刑確定的律師，並不當然喪失資格，必須由「律師懲戒委員會認定其罪名足認已喪失執行律師之信譽，而予懲戒除名」，才符合律師法規定要件。由於該個案被認定未經律師懲戒委員會懲戒除名，公會遭判敗訴。

但立案調查監委林雅鋒認為，違反法律核心倫理的法官或檢察官，如果仍可轉任律師，背離人民法律感情，現行法律漏洞應該檢討填補。林雅鋒表示，憲法規定人民的生存權、工作權應保障，但如果工作與公共利益密切相關，在憲法第23條比例原則的限度內，得以法律限制。