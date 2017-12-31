酒駕男撞恆春古城門 妻企圖頂罪

2017-12-31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東國定古蹟恆春西門城樓，今年以來事故頻傳，歷經住戶誤上水泥、兩度遭車輛撞擊後，12月17日又發生姜姓男子酒駕撞上城門，警方到場時還否認駕車，由妻子跳出來頂罪；警方調閱監視器及判讀行車紀錄器，證實是姜男酒駕，分依公共危險、文化資產保存法及頂替等罪嫌，將夫妻倆一併送辦。

恆春建民派出所當日獲報，員警趕到時發現一輛小貨車停在西城門旁，姜男酒味濃厚，酒測值高達1.28，卻辯稱沒有開車，姜妻則自稱是她開車撞城門；但目擊者證稱，駕駛人是男性。警方過濾監視器畫面及行車紀錄器上的交談聲音，證實駕駛是姜男。

屏東縣政府文化處副處長曾龍陽表示，近年類似的粗心衝撞古蹟事故頻傳，都要求肇事者負擔修復費用，目前最高賠償金額是撞傷北門，約賠償20餘萬元復原；為因應西門屢遭撞擊的情況，將研究在城門前端數公尺設計門檔，會與地方討論不影響景觀但兼具防護的方式。

今年城門屢遭卡車卡住

知名國片《海角七號》取景曾描述大車無法通過恆春西門的窘境，今年初及7月間，兩度遭過高貨車強行通過卡住，造成城門上方紅磚刮傷；本月27日，城牆緊鄰民宅處被住戶沿城牆砌起水泥，發現後才緊急挖除。恆春古城是清朝在牡丹社事件後所設，是台灣現存城池唯一保存所有城門的一座，城門高2.3公尺，為國定古蹟。