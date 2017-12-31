法部研修監獄行刑法 受刑人將享通信隱私

2017-12-31

〔記者吳政峰、項程鎮／台北報導〕大法官日前做出「監所不得全面檢閱受刑人信件」解釋，法務部隨即指示矯正機關從「全數檢閱」改成「例外檢閱」，只在受刑人行為被懷疑有危害安全、串證、脫逃等疑慮，及違規受處分期間時，才檢閱其書信，其餘僅開封檢查是否夾帶違禁物；法務部同時研修「監獄行刑法」，預定明年1月送行政院，未來完成修法後，將是監獄人權里程碑。

信件改「例外檢閱」

此外，受刑人若不滿獄方管理措施，現行法令只能申訴再申訴，無司法救濟管道，由於該部分也被大法官解釋為違憲，法務部政務次長陳明堂對此表示，在法務部修法完成前，受刑人可向監所所在地的地方法院提起行政訴訟。

警察大學犯罪防治系副教授賴擁連認為修法正確，惟日後要知曉受刑人有無透過信件遙控犯罪、繪製監所配置、告知保外就醫時間，難度將提高，管理應注意。

更生人鄭明洲也肯定修法，但指出，為了安全，檢閱書信有存在意義；另名更生人劉北元呼籲獄政管理階層改變心態，不要再用「切結書」命令受刑人放棄秘密通信權。

「封閉是權力濫用的溫床。」立法委員尤美女援引北歐監所管理的開放性原則，指監禁只能限制人身自由，不能剝奪其他權利，受刑人與外界的暢通通信，有利賦歸社會。

可愛動物章 各監所決定

另一方面，早年監所檢閱受刑人外寄書信，會在信封上蓋監所章證明已檢查，惟此舉可能令收件人尷尬難堪；後來法務部把監所章改為可愛動物符號章，以減少識別度，而今監所不再全面檢閱信件，動物章的存廢引人好奇。賴擁連對此認為，蓋章除了代表這封信已檢閱過，也證明它無觸法之虞，蓋章存證應有其必要。

賴擁連說，以前的章有「閱」的含意，以後將只代表「檢」，指這封信中沒有夾帶違禁物；至於應維持可愛動物或其他形式，他沒有意見。矯正署表示，「例外檢閱」後是否仍需可愛動物章，由各監所自行決定。