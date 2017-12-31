嬰屍放水流…醫院、葬儀社皆觸法

2017-12-31

葬儀社遺棄屍體 最重判5年

〔記者蔡淑媛／台中報導〕無良葬儀社竟將流產的胎屍丟溪放水流，台中市民政局指將胎兒或嬰兒屍體任意丟棄，已違反刑法247條遺棄屍體罪，最重可處5年徒刑；環保局調查認為18週胎兒屬醫療廢棄物，但醫院未交給專業、合法的業者處理妥適，涉嫌違反廢棄物清理法，最重可開罰30萬元，違反同法的葬儀社責任更重，可處1年以上、5年以下徒刑。

光收錢 恐另涉詐欺、背信罪

此外，律師蕭文賓指出，葬儀社不但違反刑法遺棄屍體罪，如果業者一開始收費就不打算處理後事，還涉嫌詐欺罪；如果業者收錢接受委託後不執行，圖利自己，涉及背信罪，兩者最重都可處5年之刑。此外，如造成委託人損失，委託人可向業者請求民事賠償。

民政局長周永鴻指出，菩安葬儀社屬地區型業者，非全國連鎖，之前無不良紀錄，民政局已派員前往調查，一旦違法情節確定，將從重處置，除評鑑記點扣分、公告不良廠商，還會協調殯葬公會停牌處分。民政局提醒民眾，委託後事可上生命禮儀管理處官網查詢參考優良業者與評鑑公告。

委託無證照單位 醫院也有責

環保局稽查大隊王宗邦表示，18週胎兒屬醫療廢棄物，應交由合法醫療廢棄物清除機構處理，仁愛醫院卻交給無醫療廢棄物清除許可證的葬儀社處理，涉嫌違反廢清法。

  • 表格

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  • 台中大里仁愛醫院發生合作的葬儀社將未成形的胎兒丟棄到溪中，遭母親在臉書控訴。（翻攝臉書）

    台中大里仁愛醫院發生合作的葬儀社將未成形的胎兒丟棄到溪中，遭母親在臉書控訴。（翻攝臉書）

  • 民眾在河邊發現一個箱子內裝一具包著白布的一具未成形的胎兒屍體。（記者蘇金鳳翻攝）

    民眾在河邊發現一個箱子內裝一具包著白布的一具未成形的胎兒屍體。（記者蘇金鳳翻攝）

  • 婦人指控台中菩安禮儀公司將她流產的胎兒屍體隨意亂丟放水流。（記者 蘇金鳳攝）

    婦人指控台中菩安禮儀公司將她流產的胎兒屍體隨意亂丟放水流。（記者 蘇金鳳攝）

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