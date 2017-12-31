嬰屍放水流…醫院、葬儀社皆觸法

2017-12-31

葬儀社遺棄屍體 最重判5年

〔記者蔡淑媛／台中報導〕無良葬儀社竟將流產的胎屍丟溪放水流，台中市民政局指將胎兒或嬰兒屍體任意丟棄，已違反刑法247條遺棄屍體罪，最重可處5年徒刑；環保局調查認為18週胎兒屬醫療廢棄物，但醫院未交給專業、合法的業者處理妥適，涉嫌違反廢棄物清理法，最重可開罰30萬元，違反同法的葬儀社責任更重，可處1年以上、5年以下徒刑。

光收錢 恐另涉詐欺、背信罪

此外，律師蕭文賓指出，葬儀社不但違反刑法遺棄屍體罪，如果業者一開始收費就不打算處理後事，還涉嫌詐欺罪；如果業者收錢接受委託後不執行，圖利自己，涉及背信罪，兩者最重都可處5年之刑。此外，如造成委託人損失，委託人可向業者請求民事賠償。

民政局長周永鴻指出，菩安葬儀社屬地區型業者，非全國連鎖，之前無不良紀錄，民政局已派員前往調查，一旦違法情節確定，將從重處置，除評鑑記點扣分、公告不良廠商，還會協調殯葬公會停牌處分。民政局提醒民眾，委託後事可上生命禮儀管理處官網查詢參考優良業者與評鑑公告。

委託無證照單位 醫院也有責

環保局稽查大隊王宗邦表示，18週胎兒屬醫療廢棄物，應交由合法醫療廢棄物清除機構處理，仁愛醫院卻交給無醫療廢棄物清除許可證的葬儀社處理，涉嫌違反廢清法。