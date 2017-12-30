司機大盜出獄 又搶運將、砍警察

2017-12-30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕曾2次強盜計程車司機的張姓嫌犯，昨到屏東縣車城訪友撲空，竟持菜刀要運將交出現金，蕭姓運將以扳手反擊，遭張嫌砍傷頭部及左手，扳手也被搶走，蕭下車逃跑，張嫌還持刀、扳手追殺他，警方及時趕抵壓制搶匪，張嫌被警方依強盜殺人、妨害公務罪嫌法辦。

張姓嫌犯2003及2007年分別在新北市及雲林搶劫計程車司機，各被判處4年及6年徒刑，今年初才出獄，張嫌28日從基隆搭客運南下高雄，想要去車城拜訪一名獄友，因電話一直聯絡不上人，昨早搭蕭姓運將的計程車到屏東縣車城卻撲空，張嫌心情鬱悶，從友人家拿菜刀，回到等他的蕭姓運將車內。

訪友撲空 鬱悶亮菜刀搶錢

車子開沒多久，張嫌亮出菜刀要求交出現金，蕭姓運將立即取出扳手反擊，遭張嫌砍傷頭部及左手，扳手也被搶走，張嫌要求車子往山上開，當車來到台26線省北路虎頭山路段，蕭立即停車逃跑，張嫌持刀、扳手追他，路人見狀報警。

街頭持刀對峙 談判警員被砍

恆春警方動員近10名員警壓制張嫌，因犯嫌右手持刀、左手持扳手，警方一度無法接近，年輕的警員楊必宣主動上前與張嫌談判，張嫌暴怒砍向楊員，他持警棍抵擋仍遭砍傷，張嫌隨後被壓制逮捕。

警方表示，蕭姓司機及楊員送醫縫合後都無大礙，恆春偵查隊釐清是否還有其他受害人。