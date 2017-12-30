追訴期剩4個月 逃亡23年沒回過家 性侵通緝犯落網

2017-12-30

〔記者張瑞楨／台中報導〕馬姓男子性侵女子，法院審理期間棄保潛逃，被高雄地院發佈通緝，馬男逃亡23年來，從未返家與妻子兒女見面，跟家人早已失聯，日前他被逮捕，當警方告訴他僅剩4個月通緝時效屆滿，馬男氣餒地說，「躲了這麼久，還是躲不掉。」

台中市警五分局松安所副所長裘景智本月14日巡邏，在北屯區修齊路見66歲馬男騎機車，看到警察神色怪異、雙手發抖，警方盤查時，他謊報表哥身分，卻又背錯，連自己生肖都忘記了，警方將他帶回，確認是性侵通緝犯。

遇盤查緊張 背錯生肖露餡

警方調查，馬男於1992年性侵女子，隔年被高雄地方法院判刑，他上訴二審，二審尚未判決就棄保潛逃，高雄地院於1994年2月3日發佈通緝，通緝時效25年（起訴算起），至2018年4月消滅，馬男逃亡23年，當警方告訴僅剩4個月通緝時效屆滿，他露出難以置信的表情。

東躲西藏打零工 與妻女失聯

馬男說，41歲犯下性侵案，當時已婚並育有子女，現在已66歲了，逃亡23年期間，從未返家，連過年都沒回家，跟妻子兒女早已失聯，東躲西藏靠租房子與打零工維生，以前常騎機車打零工，遇到警方盤查，他都背表哥的身分證號碼等個資蒙混過關，近年來很少騎機車出門，沒想到通緝時效屆滿前被逮。