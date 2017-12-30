絲襪破洞在私處 夫揪出妻搞曖昧

2017-12-30

起疑心 放錄音筆蒐證

〔記者黃捷／台北報導〕一個絲襪小破洞，揪出妻子和男同事搞曖昧！1名男子發現妻子楊女的絲襪有破洞，破洞就在私處位置，開始懷疑妻子的忠貞，暗中在妻子車上放錄音筆蒐證，果然錄到妻子與陳姓男同事間「親一個」、「50次5萬、自己人算便宜一點」等曖昧對話，氣得控告兩人通姦及求償150萬元；楊女則控丈夫離家出走，訴請離婚，士林地院昨判准2人離婚。

丈夫控告妻子部分，士林地檢署認定刑事部分罪證不足，將楊女、陳男不起訴；民事求償部分仍在審理中。

據了解，男子與楊女結婚近20年，育有2名子女，起初感情融洽，但2年多前無意間發現妻子的絲襪有一處小破洞，推敲出妻子可能外遇，在妻子車上偷放錄音筆，不久就錄到妻子跟同事陳男說：「5萬我賣了」、「你把我當成站壁的哦？」、「親一個，加油哦！」等語，陳男則以「50次5萬」、「自己人算便宜一點…」等與楊女討價還價。

妻不認錯 反指夫離家、誹謗

原告指控，因妻子的絲襪破洞就在私處部位，才會懷疑自己戴了綠帽，因而放置錄音筆蒐證，錄到妻子與陳男曖昧對話後，妻子仍不認錯道歉，才憤而提告。楊女反指丈夫案發後離家出走，兩人未共同生活，且男子竟跟小孩說「媽媽出問題」、「走入魔道」等語誹謗她，可見兩人感情已破裂，訴請離婚。

夫妻反目形同陌路 法官判離

士林地院審理認定，丈夫雖不想離婚，但始終無法對妻子疑似出軌一事釋懷，主觀上已沒有維持婚姻意願，加上夫妻久未共同生活，形同陌路，訴訟期間不斷相互指責，客觀上已無婚姻之實，無回復可能，依此判准離婚，可上訴。