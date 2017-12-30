酒店紅牌變身陽光女 色誘富商 生日賞百萬

2017-12-30

男女皆單身 爬山重逢

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市知名建商陳董，常到大坑山區登山健行，享受運動健康時光，今年在山上邂逅曾是海派酒店紅牌的美魔女「小羅」，交往期間陳董花下數十萬元不手軟，但2人隨後因為錢而交惡，陳董指控對方色誘詐財，憤恨地說：「沒騙到BMW X3，就騙走我100萬元。」案由檢察官偵辦中。

50歲的陳董表示，錢能不能要回來是其次，他在意的是小羅利用登山、陽光、愛運動的正面形象掩飾詐財犯行，污染了台中爬山的淨土，不希望還有登山同好受騙。40歲的小羅出庭時承認拿到100萬，強調是陳董給她的生日禮物。

陳董指控，他創業初期因工作需要，常光顧酒店，13年前在台中市海派酒店認識小羅，去年在大坑步道偶遇，雙方眼光有交會，當時記不起對方是誰，但對這位美魔女有印象。陳說，今年初2人又在步道巧遇，小羅主動過來打招呼後交談認識，得知對方已不在酒店上班，現今天天爬山健身，仍是單身。

也是單身的陳董認為，小羅年輕時在酒店上班打拚，能離開燈紅酒綠生活，喜愛陽光健康的爬山運動，實在令他刮目相看，深受感動。2人相聊時他提及爬山後時而膝蓋不舒服，小羅熱心要為他刮痧、水療，他拒絕幾次，後來盛情難卻，才應邀到小羅住處刮痧及水療，進而有了肌膚之親。

富商控：她拿到錢轉冷淡

陳董表示，交往時舉凡吃飯、買衣服及登山用品等均由他買單，花了數十萬元後，小羅今年5月要他送BMW X3休旅車（市價約280萬至300萬）給她當生日禮物，他以「超過我的能力、這種禮物太奢侈」為由婉拒，小羅轉而索討現金，他5月中旬匯款100萬元，要小羅買股學習投資理財，未料小羅拿到錢後態度轉為冷淡，他多次聯繫，只得到對方「我正在爬山」的回應。

女反稱：你心甘情願給的

陳說，他氣得要求返還100萬元，小羅回應「你是心甘情願的」，拒絕與他見面及對話。陳董認為對方根本是利用爬山釣凱子，向台中地檢署提出詐欺告訴。