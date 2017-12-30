躲樓梯間補眠失風 高二生刺教官2刀

2017-12-30

趁教官轉身動手

〔記者楊金城／台南報導〕台南市私立港明高中驚傳學生刺傷教官案，16歲高二男學生「小泉」（化名）昨上學後，在樓梯間排椅子當床補眠，遭許姓教官制止，小泉趁教官轉身時，從書包拿出水果刀朝教官左後肩刺入2刀，還劃傷自己左手，幸送醫後無大礙。小泉母親表示，兒子前晚玩手機遊戲逾時，她將網路斷線，母子為此起爭執，可能因此情緒失控；警方已依少年事件處理法介入調查。

還劃傷自己左手

警方調查，小泉家住台南新市區，家境小康，在校成績中等，個性內向，不愛講話，過去就有躲在學校教學大樓一樓樓梯間補眠被師長勸導的紀錄；同學說，小泉個性孤僻，不愛跟同學往來，有同學形容他好像「獨行俠」，但對他持刀刺傷教官感到震驚和意外。

同學稱他獨行俠

校方調查指出，小泉昨早搭校車到校後，到崇禮大樓一樓樓梯間，以8張椅子當床鋪補眠，教官7點25分巡查時發現勸阻，雙方起口角，小泉疑情緒爆發，趁教官轉身時持刀朝教官左後背肩膀刺入，2處刀傷各深約4公分、寬2公分，教官反身搶下水果刀，兩人在樓梯口拉扯，小泉左手虎口和大拇指也被刀子劃傷。

教官與少年 幸無大礙

校方獲知後報案及通報家長，小泉母親趕到學校，表示兒子愛玩手機線上遊戲，她與兒子約定每天只能玩1小時，前晚兒子玩手遊超時，她逕將網路分享斷線，造成兒子遊戲中斷，母子倆為此爭吵，研判兒子因此情緒失控。

學校已啟動心理輔導

校長劉麟麟說，教官尚未提告，學校基於人權考量，平常不會對學生搜書包進行安全檢查，未來也不會因事件破例，學校已針對小泉班級進行輔導，並向全校學生教育宣導，同時對小泉的情緒管理提供諮商和心理輔導。