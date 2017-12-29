台灣人騙台灣人 南寧吸金案首腦判4年8月

2017-12-29

虛構投資中國 受害近300人

〔記者王定傳／新北報導〕曾猖獗不已的「廣西南寧」吸金集團，違法吸金超過1億元，被害者將近300人，集團高層還行賄中國公安；新北地院歷時3年審理，認定集團違反銀行法，昨判集團上線「老總」余遠螢4年8月徒刑，其餘蘇玉燕、馬秋鳳等31名老總分別被判1年10月至4年6月不等徒刑，其中林明利犯後態度良好獲緩刑，全案可上訴。

檢警調查，中國廣西省南寧市是進入東協市場的重要窗口，各國客商雲集，當地政府大力推動地方基礎建設，有心人士見機不可失，設計出沒有任何商品、服務的「資本運作」制度，實則類似「老鼠會」，從台灣招攬民眾至南寧市參訪公共建設，並「開班授課」洗腦。

開班洗腦 老鼠會一個級別33萬

檢警調查，投資者多以人民幣6萬9800元（約台幣33萬元）取得一個級別，隔月可領回人民幣1萬9000元（約台幣8萬元）退佣，同時鼓吹投資者再拉下線加入，拉攏下線越多，可依序晉升「主任、經理、老總」等階級，從中取得更好的利益分配，有最早投資者對外宣稱已獲利600萬（約新台幣3千萬元），誤導後續投資者。

合議庭認為，余遠螢等人所為對我國金融秩序侵害之深、對民眾賴以維生財富掠奪之廣，戕害社會風氣，應受法律制裁。