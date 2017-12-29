喬債被開槍追殺 朋友接應逃死劫

2017-12-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市戴姓男子與劉姓男子有債務糾紛，戴男昨天前往談判時遇襲，遭劉男一方連開了10多槍，戴男左手臂中彈，駕車狂逃近3公里後撞上橋樑邊坡「卡」車，幸友人及時接應逃過死劫，案發4小時後與戴男熟識的1家建材行也被開3槍，檢警研判兩起槍擊案有關聯，不排除與毒品買賣或賭債糾紛有關，警方懷疑戴男一方也有開槍反擊，全案有待彈道鑑定及火藥檢測報告出爐，另追緝開槍的劉男到案說明。

警方帶回戴男等4人調查，採證戴男遭襲汽車時，發現駕駛座車門一處彈孔由內而外射擊，不排除戴男一方也有人持槍反擊，已採集4人虎口有無火藥殘留，釐清是否有人開槍反擊。

檢警調查，32歲戴男有毒品前科，33歲劉男也有毒品及槍砲前科，兩人是梓官地區不良份子，在逃劉男曾犯下暴力砸車打人事件，上個月才被岡山警方依組織罪嫌送辦。

警方指出，劉、戴疑因債務糾紛，日前先於新興區美麗華酒店喬債不成起衝突，昨凌晨1時再度相約到梓官區金馬KTV談判，戴男與友人赴約時中伏，被劉男一方從車上開槍貫穿戴男左手臂，戴男3人趕緊坐上車輛逃命。

劉男人馬駕駛3輛車，一路開10多槍追殺近3公里，戴男逃到楠梓區通安橋時，不慎撞上路邊邊坡，幸好2名友人駕駛另輛車接應，將戴男送醫治療，劉男等人砸車洩憤。

同天清晨5時許，楠梓區1家建材行被人開3槍，造成外牆受損、玻璃碎裂，警方根據目擊者提供車號，確認是劉男一方的涉案車輛，建材行鄒姓老闆供稱與戴男熟識。