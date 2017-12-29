疑犯逃竄釀4傷 警「見死不救」

2017-12-29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林警分局樹林派出所，前晚在樹林、板橋交界攔查一名可疑駕駛，疑犯開車逃竄，警方2輛警用機車鳴笛緊追1公里到板橋區，疑犯逃竄時衝撞5輛汽機車，造成4名騎士受傷倒地，疑犯最後仍趁亂逃逸；但有民眾目擊指稱，警方只顧追車，事後竟逕自離開現場，對受傷倒地的民眾視而不見，反倒是好心路人打119救人，痛批警方「沒有同理心」。

只顧追車 警承認未助送醫

樹林警分局表示，當時員警急著追車，發現疑犯車輛肇事後仍高速逃逸，便放棄追逐返隊；分局承認員警追車時，沒協助將受傷民眾送醫，將加強教育訓練，追車時應避免波及民眾。

這已非樹林分局第一次遭指控「見死不救」，今年7月樹林分局同樣跨轄追車到板橋保順街時，當時員警騎車追逐嫌犯，嫌犯撞倒一名婦人，但員警也無視婦人倒地，事後婦人兒子對警方大表不滿；樹林分局解釋，員警事後有回頭協助婦人送醫。

板橋警分局調查，27日晚間9時20分，樹林所員警在保安街一段、板林路口，發現一輛鐵灰色汽車形跡可疑，警方上前盤查時，駕駛駕車逃逸，2警騎車自後緊追，追至板橋篤行路二段158號前，疑犯先衝撞一輛轎車後，再追撞4輛停等紅燈的機車，造成4名騎士受傷，現場一片凌亂，肇事駕駛趁亂逃逸，4名機車騎士都是輕傷。

路人打119 批警沒同理心

目擊民眾表示，只聽到後方傳來劇烈碰撞聲，還來不及回頭查看，肇事轎車就高速撞來，被撞的人車像保齡球瓶般遭撞開，其中一名騎士被撞飛到30公尺外路旁，但2輛警用機車只顧鳴笛追車，未理會倒地受傷民眾，附近路人與店家通報119救人。